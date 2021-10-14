В Норвегии вооруженный мужчина напал на прохожих. Убиты 5 человек, минимум двое получили ранения

Стрельба произошла в центре города Консберг на юге страны. Нападавший, по данным полицейских, был вооружен луком и стрелами. Это 37-летний уроженец Дании, который, по данным местной прессы, ранее обратился в ислам. Он начал стрельбу в супермаркете, а затем передвигался по улицам и беспорядочно стрелял, успев убить несколько человек. Одним из пострадавших оказался полицейский, который был в магазине в нерабочее время. Подозреваемого арестовали примерно через полчаса после того, как было получено первое сообщение о нападении. В полиции сказали, что при задержании он оказал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов. О мотивах его поступка достоверно пока ничего неизвестно. Власти на данный момент полагают, что преступник действовал в одиночку, также ими не исключается версия теракта. Сейчас район, где произошло преступление, оцеплен. Туда направили специалистов по взрывным устройствам и несколько вертолетов.

Власти Норвегии приказали всем полицейским вооружиться, так как обычно правоохранители там не носят табельное оружие при себе постоянно.