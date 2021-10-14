Президент России ушел от ответа на вопрос о новом сроке на посту главы гос-ва.

В интервью американскому телеканалу CNBC на прямой вопрос о своем преемнике, и действительно ли он хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет Путин сказал, что на такие вопросы предпочитает не отвечать, а до следующих выборов еще достаточно много времени. Путин подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.
2021-10-14T08:50:47+03:00
2021-10-14T09:11:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:50, 14 октября 2021
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