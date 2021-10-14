Президент России ушел от ответа на вопрос о новом сроке на посту главы гос-ва.

В интервью американскому телеканалу CNBC на прямой вопрос о своем преемнике, и действительно ли он хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет Путин сказал, что на такие вопросы предпочитает не отвечать, а до следующих выборов еще достаточно много времени. Путин подчеркнул, что разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.