Президент Владимир Путин распорядился создать в России специальную пожарную эскадрилью.

Как рассказали РИА Новости источники в профильных ведомствах, в авиаподразделение войдут 22 самолета и вертолета, эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния а ее содержание обеспечит «Ростех». В свою очередь в госкорпорации РИА Новости подтвердили, что «действительно, такое поручение есть».