Президент Владимир Путин распорядился создать в России специальную пожарную эскадрилью.

Как рассказали РИА Новости источники в профильных ведомствах, в авиаподразделение войдут 22 самолета и вертолета, эскадрилья будет создана за счет средств Фонда национального благосостояния а ее содержание обеспечит «Ростех». В свою очередь в госкорпорации РИА Новости подтвердили, что «действительно, такое поручение есть».
2021-10-14T08:47:01+03:00
2021-10-14T08:47:06+03:00
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08:47, 14 октября 2021
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