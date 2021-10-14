Алексею Навальному не станут специально улучшать условия содержания. В колонии.

Это дал понять президент России Владимир Путин. В интервью CNBC глава государства сказал, что Россия не будет ставить в эксклюзивные условия в местах лишения свободы тех, кто, как он выразился, прикрывается политической деятельностью. Традиционно не называя Навального по имени, глава государства сказал, что оппозиционер не один такой, кроме него, есть и другие нарушители закона. Ранее Путин подчеркивал, что Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления.
2021-10-14T08:44:36+03:00
2021-10-14T08:44:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:44, 14 октября 2021
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