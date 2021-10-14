Екатеринбург накрыл смог от тлеющего торфяника

Жители города жалуются в социальных сетях на нулевую видимость и сильный запах гари. Роспотребнадзор сообщает, что концентрация вредных веществ в воздухе превышена вдвое. Санитарные врачи посоветовали не открывать окна, занавешивать влажной тканью окна, промывать глаза, нос и горло. Интернет-издание Znak.com пишет, что на этом фоне ГИБДД перекрыла движение на нескольких участках. Учеников одной из школ перевели на дистанционное обучение. В аэропорту Кольцово массово задерживают рейсы.