Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения о реадмиссии. Документ подготовили в рамках ответных мер на недружественные действия ЕС.
Отношения Минска со странами Запада резко ухудшились на фоне беспорядков, последовавших за выборами в Белоруссии. Режим Лукашенко обвиняли в том числе в нарушениях прав человека. Этим летом Европа запустила экономические секторальные санкции против Белоруссии
Белоруссия перестала принимать мигрантов, высланных из Евросоюза
Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения о реадмиссии. Документ подготовили в рамках ответных мер на недружественные действия ЕС.