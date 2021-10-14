В Кремле, по сведениям газеты РБК, запланировали досрочную отставку главы Хакасии

В качестве преемника коммуниста Валентина Коновалова, чьи полномочия истекают в 2023 году, обсуждается кандидатура единоросса Сергея Сокола.

Как отмечает издание, на сегодня Коновалов, одержавший победу во втором туре в 2018 году, остается единственным губернатором от оппозиции, не согласованным с Кремлем. Два других представителя парламентской оппозиции, выигравшие тогда выборы у действующих глав в Хабаровском крае и Владимирской области – Сергей Фургал и Владимир Сипягин – уже не возглавляют регионы.