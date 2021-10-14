США потребовали от России свернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе

По мнению американской стороны, они нарушают договор РСМД, сообщает агентство РИА Новости. Это соглашение перестало действовать в августе позапрошлого года. Вашингтон обвинил Москву в его нарушении. Российские власти, в свою очередь, обвинения отвергли, сказав, что США лишь искали повод для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.
2021-10-14T08:31:18+03:00
2021-10-14T08:31:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 14 октября 2021
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