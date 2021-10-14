Президент Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о своем новом президентском сроке.

Глава государства заявил, что Конституция позволяет ему баллотироваться еще раз, но никаких решений на этот счет пока не принято. Ведущая американского телеканала CNBC прямо спросила Путина, что он думает о своем преемнике, и действительно ли он хочет оставаться на посту президента до своих 84 лет. Путин сказал, что на такие вопросы традиционно предпочитает не отвечать, т.к. до следующих выборов еще достаточно много времени.
2021-10-14T08:29:03+03:00
2021-10-14T08:38:35+03:00
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08:29, 14 октября 2021
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