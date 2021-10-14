Тверской суд Москвы отправил под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Его задержали по делу о мошенничестве.

Сергей Зуев до седьмого декабря не может пользоваться телефоном, интернетом и покидать место жительства. Об этом говорится в постановлении Тверского суда. Таким образом он отказал следствию в помещении профессора в СИЗО. Как рассказал агентству «Интерфакс» адвокат ректора Руслан Кожура, защита не намерена обжаловать это решение.

Сергея Зуева забрали из больницы, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. С обследования его увезли на многочасовой допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В его основе лежит экспертное мнение нескольких сотрудников Российской академии образования, согласно которому Шанинка не выполнила в полном объёме работы по двум госконтрактам, на которые были выделены бюджетные деньги.

Как отметили в суде, речь идёт о средствах, предназначенных для федерального проекта «Учитель года». Адвокаты Зуева отметили, что вины он не признаёт, а контракты, о которых идёт речь, были расторгнуты по взаимному согласию.

В поддержку ректора Шанинки ранее выступили выпускники и студенты ВУЗа. Соответствующее открытое письмо подписали более двухсот человек.

Ранее по этому же делу арестовали бывшего замминистра просвещения Марину Ракову. Следствие считает, что украдено было около пятидесяти миллионов рублей.