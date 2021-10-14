Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах. Об этом телеканалу CNBC заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россию пока устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы и нефть, прежде всего. В то же время, по оценкам главы государства, доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Путин обращает внимание на то, что объем расчетов в долларах и объем личных резервов стран мира в американской валюте сокращаются.
2021-10-14T07:32:42+03:00
2021-10-14T08:14:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 14 октября 2021
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