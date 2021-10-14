Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в долларах. Об этом телеканалу CNBC заявил президент Владимир Путин. По его словам, Россию пока устраивают расчеты в долларах за энергоресурсы и нефть, прежде всего. В то же время, по оценкам главы государства, доллар подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Путин обращает внимание на то, что объем расчетов в долларах и объем личных резервов стран мира в американской валюте сокращаются.