Международный суд ООН сегодня, как ожидается, начнет рассмотрение взаимных претензий Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в дискриминации по национальному признаку.

Баку и Ереван просят ввести обеспечительные меры в отношении друг друга на время судебных заседаний. Первым в Гааге будут рассматривать иск Армении. Страна требует в ответ на дискриминацию обязать Азербайджан вернуть пленных и остановить разрушения армянский памятников культуры, а также не героизировать людей, которые могут быть причастны к преступлениям на почве национальной ненависти. Отношения между враждующими странами накалились после обострения ситуации в районе Нагорного Карабаха в прошлом году. Пока конфликт заморожен, однако, несмотря на договоренности о прекращении огня, на границе государствам в последние несколько месяцев происходили перестрелки. Государства обращаются в международные инстанции со взаимными претензиями друг к другу. В Баку, в свою очередь, обвиняют Ереван в этнических чистках и нарушении международных соглашений.

Требования Азербайджана в Международном суде ООН планируют рассмотреть позже. Предполагается, что заседание пройдет уже на следующей неделе.