Новый премьер Японии договорился о встрече с президентом России. Впрочем, когда она пройдет, неизвестно. Японское руководство хочет вернуться к вопросу принадлежности Южных Курил, которые Токио считает своими территориями.

Посол Японии в России сообщил, что лидеры двух стран достигли принципиальной договорённости о встрече. По мнению главы дипмиссии новый премьер Фумио Кисида и Владимир Путин сразу нашли общий язык. Впрочем, по словам Тоёхиса Кодзуки, пока преждевременно говорить о конкретной дате. Напомним, пару дней назад Кисида во время дебатов в парламенте объявил, что о том, суверенитет Токио распространяется и на Южные Курилы. Он добавил, что Япония настроена заключить с Россией мирный договор, разрешив проблему территориальной принадлежности островов. Южные острова Курильской гряды Токио называет своими северными территориями. Вопрос о принадлежности части Курил стоит с середины прошлого века. По итогам Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Кремле на недавние заявления нового премьера напомнили ещё раз Японии, что острова принадлежат России. При этом Москва готова к диалогу с Токио, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кисида возглавил правительство Японии в начале месяца. Один из его предшественников Синдзо Абэ многие годы пытался решить с Москвой вопрос принадлежности Южных Курил.