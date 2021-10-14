ФАС рассмотрит дело компании Северсталь о необоснованно высоких ценах на продукцию комбината

Федеральная антимонопольная служба рассмотрит дело компании Северсталь о необоснованно высоких ценах на продукцию комбината.

ФАС выдвинула обвинения не только против Северстали, но и против Новолипецкого металлургического и Магнитогорского металлургического комбинатов в связи с резким ростом цен на горячекатанный прокат. ФАС предполагает, что компании, пользуясь монопольным положением на рынке, чересчур взвинтили расценки. Сами компании уверяют, что это была реакция на ситуацию на мировом рынке, где наблюдались такие же тенденции. Служба со своей стороны попытается доказать, что темпы были опережающими. На заседании будут присутствовать представителя ряда компаний, в том числе Газпрома, статус которого определен как заинтересованное лицо, что позволяет обеспечить полный доступ к материалам. Дело двух других компаний будет рассмотрено отдельно, что позволит избежать доступа конкурентов в коммерческой информации.

В случае, если ФАС удастся доказать факт нарушения, Северстали были назначены штрафы.