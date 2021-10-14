Верховный суд рассмотрит сегодня кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан.

В соответствии с нынешним постановлением суда Цуркан должна провести в тюрьме ближайшие 15 лет. Ранее защита обвиняемой уже пыталась оспорить приговор, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал его законным и оставил в силе.

С приговором не согласна не только защита. Так, на прошлой неделе более тридцати известных женщин России обратились к председателю Верховного суда в поддержку Карины Цуркан. В обращении писатель Людмила Улицкая, актрисы Лия Ахеджакова, Ксения Рапопорт и Юлия Ауг, а также издатели Ирина Прохорова и Варвара Горностаева настаивают на том, что 15 лет тюрьмы для женщины, которая не совершала насильственное преступление – это слишком много. Они также указывают на то, что у Цуркан есть 75-летняя мать, которая может не дождаться выхода дочери на свободу.

Бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии в декабре прошлого года.

Правозащитная организация «Мемориал», которую российские власти считают иноагентом, признала Цуркан политзаключенной, поскольку, по их мнению, обвинения не были доказаны.