Суд в Кемерово закончит оглашение приговора по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня»

По делу проходит 8 человек, среди которых руководство компании-владельца ТЦ, а также представители сервисных фирм и пожарные. Всех восьмерых суд признал виновными, остается узнать какое именно наказание он вынесет каждому. Самый большой срок обвинение попросило для Юлии Богдановой – генерального директора компании-владельца — 14 с половиной лет, директору той же структуры Георгию Соболеву — 13, генеральному директору ООО Зимняя Вишня Надежде Судденок — 14. Все они признаны виновными в том, что оказывали услуги, не удовлетворяющие требованиям безопасности, что повлекло за собой смерть людей. Остальные подсудимые получат от пяти лет, если суд прислушается к обвинению. Всего по факту трагедии открыто четыре уголовных дела. До судебной стадии дошло одно. По нему проходят представители надзорных органов, которые допустили нарушения правил безопасности.

Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.