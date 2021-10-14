Десять столичных школ с 14 октября запускают бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус всех учащихся с 1 по 11 класс, а также воспитанников детских садов при этих учебных заведениях. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного оперштаба по коронавирусу Анастасия Ракова. Дети будут проходить тестирование раз в две недели. Данная мера вводится, чтобы избежать перехода на дистанционное обучение, пояснила она. Результат экспресс-теста не будет считаться подтверждением диагноза или основанием для введения карантина в классе, а послужит сигналом для дополнительной проверки здоровья школьника врачом. По итогам