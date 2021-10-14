Российский президент Владимир Путин примет сегодня участие в заседании Высшего экономического совета в формате видеоконференции.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов считает, что обмен заявлениями Еврокомиссии и Путина о поставках газа происходит на фоне серьёзного энергетического кризиса в Европе, который пока только усугубляется. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Лукьянов добавил, что такой конфликт может повлиять на европейскую политику в отношении «Северного потока» или деятельности «Газпрома». Могут появиться попытки сокращения российской доли.

Партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин сказал «Эху», что ему представляются верными утверждения Еврокомиссии о недостаточных поставках российского газа в Европу.

Крутихин напомнил, что ранее Россия отказалась поставлять дополнительные объёмы газа через Украину. По его словам, это подтверждает подозрения, что страна лишает европейских потребителей запасов газа перед зимой.