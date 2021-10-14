Краснодарский суд продлил на месяц арест политику Андрею Пивоварову. Его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Репортаж из Краснодара.

Заседание началось с попытки отвода судьи, которую заявили защитники Пивоварова. Поводом стало то, что Александр Кутченко уже продлевал срок содержания под стражей обвиняемому, а на днях выдал ордер на арест автомобиля Пивоварова и недвижимости. По словам адвокатов, эта недвижимость политику не принадлежит, но судья не разобравшись все равно такое решение подписал. После недолгих размышлений он сегодня отказался удовлетворять себе отвод.

После этого адвокат Сергей Бадамшин представил около пяти десятков личных поручительств за Пивоварова, от имени политиков, общественных деятелей и журналистов — в том числе от Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева; на это прокурор сказал, что он сомневается в подлинности документов, а их подписанты ему неизвестны.

В своём слове Андрей Пивоваров сравнил свой арест с попыткой взятия заложников и призвал суд не превращать Россию в Сомали, где такое происходит изо дня в день. И сказал, что дело против него пытаются сделать показательным — в назидание тем, кто хочет заниматься политикой. А затем судья удалился на оформление решения об удовлетворении ходатайства по продлению ареста. Его огласили только допущенным в зал журналистам и защитникам. Прокурор со следователем дожидаться итогов не стали.

Андрея Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, таковой в нашей стране считают Открытую Россию. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.