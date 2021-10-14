Путин отметил, что Дмитрия Муратова не признают без оснований иностранным агентом после получения Нобелевской премии

Президент России Владимир Путин отметил, что главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова не признают без оснований иностранным агентом после получения Нобелевской премии.

Путин подчеркнул, что в США ещё в 1930-х годах, и в обеих странах делается это с целью защиты внутриполитических процессов от влияния извне.

Владимир Путин дал понять, что Навальный не может рассчитывать на улучшение содержания в колонии. В интервью CNBC президент сказал, что Россия не будет ставить в эксклюзивные условия в местах лишения свободы тех, кто, как он выразился, прикрывается политической деятельностью. Традиционно не называя Навального по имени, глава государства сказал, что оппозиционер не один такой, кроме него, есть и другие нарушители закона. Ранее Путин подчеркивал, что Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления.