Суд отправил под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Руководитель Московской высшей школы социальных и экономических наук был задержан по делу о мошенничестве. Следствие ходатайствовало о заключении Зуева под стражу. Зуеву вменяется хищение 21 млн рублей, выделенных на нацпроект «Образование».

Тверской районный суд отправил ректора «Шанинки» Сергея Зуева под домашний арест до 7 декабря.

Политик и бывшая выпускница вуза Юлия Галямина считает дело Зуева попыткой сломать «Шанинку» как один из немногих по-настоящему свободных учебных заведений России.

По сведениям интернет издания «Медуза»*, в основу дела Раковой легла экспертиза, выполненная в Российской академии образования, которую возглавляет экс-министр просвещения Ольга Васильева. Как утверждают источники издания, между ней и Раковой был «острый конфликт».

Тверской районный суд отправил ректора «Шанинки» Сергея Зуева под домашний арест до 7 декабря.

Политолог Александр Кынев считает, что нельзя связывать это дело с «делом Раковой», потому что изначальной целью был сам Зуев.

Кынев назвал происходящее балаганом. Он также добавил, что у «Шанинки» уже отзывали лицензию, но затем вернули.

* — включена в реестр СМИ — иноагентов