Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов НХЛ.

Российский нападающий «Вашингтона» забросил 731-ю шайбу в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» . В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки, Далее идут Горди Хоу, Яромир Ягр, и Бретт Халл.