Ракета «Союз-2.1б» сегодня должна вывести на орбиту 36 спутников связи OneWeb.

Старт носителя с Байконура запланирован на 12:40. На сегодняшний день британская спутниковая группировка OneWeb превышает 320 аппаратов. Низкоорбитальные аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом через спутниковую связь.