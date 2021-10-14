Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман сегодня примет вице-премьера РФ Алексея Оверчука.

Их переговоры значатся в ежедневном публичном графике госдепартамента. Подробности встречи не приводятся. В графике уточняется, что она пройдет в закрытом режиме. Оверчук прилетел в США в среду, чтобы возглавить российскую делегацию на осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.