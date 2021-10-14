Владимир Путин дал понять, что Навальный не может рассчитывать на улучшение содержания в колонии.

В интервью CNBC президент сказал, что Россия не будет ставить в эксклюзивные условия в местах лишения свободы тех, кто, как он выразился, прикрывается политической деятельностью. Традиционно не называя Навального по имени, глава государства сказал, что оппозиционер не один такой, кроме него, есть и другие нарушители закона. Ранее Путин подчеркивал, что Навальный находится в тюрьме не за свою политическую деятельность, а за уголовные преступления.
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МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»
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Владимир Путин дал понять, что Навальному не в колонии будут предоставлены эксклюзивные условия. Таким образом в интервью телеканалу CNBC президент России, традиционно не называя Навального по имени, ответил на вопрос, относится ли оппозиционный политик к тем гражданам России, кому государство намерено поднять уровень жизни в местах заключения.