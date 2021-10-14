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05:05, 14 октября 2021

Суд отправил под домашний арест ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Руководитель Московской высшей школы социальных и экономических наук был задержан по делу о мошенничестве. Следствие ходатайствовало о заключении Зуева под стражу. Зуеву вменяется хищение 21 млн рублей, выделенных на нацпроект «Образование». По данному делу также проходит бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Зуев своей вины не признал.


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