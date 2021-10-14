Россия вышла на третье место в мире по объемам майнинга биткоина.

Об этом свидетельствуют данные Кембриджского ниверситета, на которые ссылается агентство Reuters. Доля России в майнинге биткоина превысила 11%. Для сравнения, в августе 2020 года она составляла 8%.
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МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»
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Владимир Путин дал понять, что Навальному не в колонии будут предоставлены эксклюзивные условия. Таким образом в интервью телеканалу CNBC президент России, традиционно не называя Навального по имени, ответил на вопрос, относится ли оппозиционный политик к тем гражданам России, кому государство намерено поднять уровень жизни в местах заключения.