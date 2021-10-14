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04:11, 14 октября 2021

Владимир Путин дал понять, что Навальному не в колонии будут предоставлены эксклюзивные условия.

Таким образом в интервью телеканалу CNBC президент России, традиционно не называя Навального по имени, ответил на вопрос, относится ли оппозиционный политик к тем гражданам России, кому государство намерено поднять уровень жизни в местах заключения.


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