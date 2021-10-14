Ректор Высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев отправлен под домашний арест.

Руководителя Шанинки задержали по делу бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей из «Фонда новых форм развития образования» Сам Зуев вину не признаёт. Ракову обвиняют в том, что на посту замминистра она пролоббировала выделение бюджетных денег «Фонду новых форм развития образования», который заказал работы у Шанинки. По версии следствия, работы по двум контрактам выполнены не были, но деньги за них перечислили. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. По этому делу также проходят два управляющих директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка и бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.
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