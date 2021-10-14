Компания Джеффа Безоса накануне во второй раз запустила в космос корабль New Shepard с туристами на борту.

На этот раз одним из них был 90-летний актер Уильям Шетнер,сыгравший роль капитана космического корабля Enterprise Джима Кирка в сериале «Звездный путь» (Star Trek). Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании Blue Origin. Шетнер стал самым возрастным человеком, летавшим в космос. Помимо актера, на борту находились еще трое космических туриста.