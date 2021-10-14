Компания Джеффа Безоса накануне во второй раз запустила в космос корабль New Shepard с туристами на борту.

На этот раз одним из них был 90-летний актер Уильям Шетнер,сыгравший роль капитана космического корабля Enterprise Джима Кирка в сериале «Звездный путь» (Star Trek). Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании Blue Origin. Шетнер стал самым возрастным человеком, летавшим в космос. Помимо актера, на борту находились еще трое космических туриста.
2021-10-14T03:13:12+03:00
2021-10-14T03:13:16+03:00
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03:13, 14 октября 2021
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