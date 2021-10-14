Международная группа ученых установила связь пандемии COVID-19 с психическим здоровьем людей.

Как пишет авторитетное медицинское издание The Lancet, за один год, с января 2020 по январь 2021-го, во всем мире на 26% выросло количество случаев большого депрессивного расстройства и на 28% — число людей с тревожным расстройством. В России число пострадавших выросло на треть (33%).При этом было установлено, что женщины, пострадавшие от депрессии, обращаются за помощью в 1,5 раза чаще мужчин. Одной из гипотетических причин такого явления эксперты назвали уровень домашнего насилия, возросший во время карантинов и локдаунов.
2021-10-14T03:10:59+03:00
2021-10-14T03:11:04+03:00
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03:10, 14 октября 2021
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