В Белоруссии вводится единый день голосования.

Закон о соответствующих изменениях в Конституции подписан белорусским руководителем Александром Лукашенко и опубликован на национальном правовом интернет-портале. Документ вступит в силу через десять дней.
2021-10-14T03:09:32+03:00
2021-10-14T03:09:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 14 октября 2021
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