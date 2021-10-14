В 10-ти московских школах запускают проект по экспресс-тестированию учеников на коронавирус.

Раз в две недели всех учащихся с 1-го по 11-й класс, а также воспитанников дошкольных групп будут проверять на COVID-19. Классы будут сдавать тестирование отдельно от других в конце одного из уроков или во время классного часа. Решение о том, кто именно будет проводить тестирование, школы будут принимать самостоятельно. Это могут быть как учителя, так и привлеченный медработник: экспресс-тест не требует специальных медицинских навыков. По данным городских властей, в Москве за последние две недели количество случаев заражения коронавирусом среди школьников увеличилось на 42%.
2021-10-14T03:08:31+03:00
2021-10-14T03:08:35+03:00
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03:08, 14 октября 2021
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