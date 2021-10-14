Студенты и преподаватели «Шанинки» выступили с открытым письмом в защиту ректора Сергея Зуева.

Он проходит по делу бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении бюджетных средств. В письме, опубликованном «Новой газетой», говорится, что Зуев — в высшей степени порядочный и заслуживающий доверия человек, и случившееся наносит Московской высшей школе социальных и экономических наук непоправимый урон как одному из ведущих вузов России. Письмо подписали более 200 человек. Сергея Зуева задержали 11 октября в больнице, где тот находился с гипертоническим кризом, а накануне суд отправил его под домашний арест.
2021-10-14T03:07:17+03:00
2021-10-14T03:07:21+03:00
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03:07, 14 октября 2021
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