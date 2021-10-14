Владимир Путин пока не знает, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году.

В интервью телеканалу CNBC президент России сказал, что Конституция позволяет ему это сделать, но никаких решений на этот счет пока не принято, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.
2021-10-14T03:04:14+03:00
2021-10-14T03:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 14 октября 2021
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