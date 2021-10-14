ФИФА предложила Израилю провести ЧМ-30 совместно с арабскими странами.

Как пишет в Twitter представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман, предложение было сделано на встрече Нафтали Беннета с президентом ФИФА Джанни Инфантино. В ходе обсуждения одним из возможных партнеров Израиля назывались ОАЭ. Беннет какого-либо ответа не дал, но написал в Твиттере, что это цель, к которой все могут стремиться. В 2022 году ЧМ примет Катар, в 2026-м турнир пройдет одновременно в трех странах — США, Канаде и Мексике. На 2030 год хозяин чемпионата еще не определен.
2021-10-14T02:12:57+03:00
2021-10-14T02:13:01+03:00
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02:12, 14 октября 2021
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