ФИФА предложила Израилю провести ЧМ-30 совместно с арабскими странами.

Как пишет в Twitter представитель премьер-министра Израиля Офир Гендельман, предложение было сделано на встрече Нафтали Беннета с президентом ФИФА Джанни Инфантино. В ходе обсуждения одним из возможных партнеров Израиля назывались ОАЭ. Беннет какого-либо ответа не дал, но написал в Твиттере, что это цель, к которой все могут стремиться. В 2022 году ЧМ примет Катар, в 2026-м турнир пройдет одновременно в трех странах — США, Канаде и Мексике. На 2030 год хозяин чемпионата еще не определен.