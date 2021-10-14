Пожилые жители Москвы, прошедшие вакцинацию от COVID-19, смогут получить денежную компенсацию.

Им предложат 10 тыс. руб. вместо подарочного набора «С заботой о здоровье». Программа действует до 31 декабря и распространяется на граждан старше 65-ти.
2021-10-14T02:11:45+03:00
2021-10-14T02:11:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 14 октября 2021
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