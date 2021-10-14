В Белоруссии вступил в силу закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии.

Накануне документ подписал Александр Лукашенко. Документ подготовлен в рамках ответных мер на санкции Евросоюза. В соответствии с соглашением Белоруссия должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию. Как отметил ранее глава белорусского МВД Иван Кубраков, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений.
2021-10-14T02:09:33+03:00
2021-10-14T02:09:38+03:00
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02:09, 14 октября 2021
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