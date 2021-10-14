В Белоруссии вступил в силу закон о приостановке соглашения с ЕС о реадмиссии.

Накануне документ подписал Александр Лукашенко. Документ подготовлен в рамках ответных мер на санкции Евросоюза. В соответствии с соглашением Белоруссия должна была принимать граждан, которые попадали в страны Евросоюза через ее территорию. Как отметил ранее глава белорусского МВД Иван Кубраков, эта мера временная, и действие соглашения будет возобновлено после нормализации двусторонних отношений.