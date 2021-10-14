Россия отменила запрет на въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана.

Как передает РБК, о «миграционной амнистии» сообщается на сайте посольства Узбекистана в Москве со ссылкой на первого замглавы МВД России Александра Горового. Разрешение на въезд не распространяется на граждан Узбекистана, которых депортировали из России на основании решений судов. Стороны также договорились, что 10 тысяч граждан Узбекистана, которые планируют приехать в Россию для работы, смогут оформить патенты до выезда из республики.