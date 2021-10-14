В норвежском Конгсберге злоумышленник устроил стрельбу из из лука.

По данным полиции пять человек погибли, двое пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление. Его мотивы сейчас устанавливаются.
2021-10-14T02:07:05+03:00
2021-10-14T02:07:09+03:00
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02:07, 14 октября 2021
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