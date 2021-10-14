Трое жителей Подмосковья получили сообщения о готовящихся нападениях на учебные заведения.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, предупреждения в соцсетях получили студент колледжа гражданской авиации в подмосковном Егорьевске, житель подмосковного Раменского и студентка социально-гуманитарного университета в Коломне. В настоящее время все сообщения проверяются.
2021-10-14T02:06:01+03:00
2021-10-14T02:06:06+03:00
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02:06, 14 октября 2021
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