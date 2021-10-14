Трое жителей Подмосковья получили сообщения о готовящихся нападениях на учебные заведения.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, предупреждения в соцсетях получили студент колледжа гражданской авиации в подмосковном Егорьевске, житель подмосковного Раменского и студентка социально-гуманитарного университета в Коломне. В настоящее время все сообщения проверяются.