Z Архив новостей новости
5 1 6 26
02:04, 14 октября 2021

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

Руководителя Шанинки задержали по делу бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 миллиона рублей из «Фонда новых форм развития образования» Сам Зуев вину не признаёт. Ракову обвиняют в том, что на посту замминистра она пролоббировала выделение бюджетных денег «Фонду новых форм развития образования», который заказал работы у Шанинки. По версии следствия, работы по двум контрактам выполнены не были, но деньги за них перечислили. Ущерб оценили в 50 миллионов рублей. По этому делу также проходят два управляющих директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка и бывший исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Песков: В Кремле считают неуместными призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17 Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»...

5 94 6 5930
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 96 6 6898 13.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 81 6 6645 13.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах). Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 66 6 6852 13.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Поэтому люстрации, люстрации, люстрации Многие из них переобулись в 90-е и обозвали себя либералами, но не надо обманываться. Это все тот же беспринципный, преступный, подлый, бездарный комсомол…

5 441 6 53631 11.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Новости ЦРУ Какой смысл заниматься мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая, когда Америка в принципе не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах…

5 190 6 24164 09.10
Новости

Киев может начать процесс экстрадиции посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской В отношении нее на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене, сообщил бывший заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов…

5 56 6 8055
Блоги

МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»

5 84 6 12438 08.10
Блоги

Дмитрий Медведев: Пять коротких полемических тезисов «Именно поэтому и появляются ублюдочные документы, типа «закона» о коренных народах Украины. Именно поэтому он показывает себя бОльшим националистом, чем наиболее радикальные из них»...

5 428 6 71285 11.10
Новости

В Черном море терпит бедствие судно Военно-морских сил Украины Аварийная ситуация возникла в районе острова Змеиный в результате резкого ухудшения погодных условий…

5 30 6 5166
Блоги

С двумя нобелевскими лауреатами

5 52 6 9215 08.10
Интервью В круге СВЕТА

Роман Цимбалюк Константин Затулин гости: Роман Цимбалюк, Константин Затулин

Россия–Украина: диалог возможен? К.Затулин: Это мы бомбили Луганск или вы? Луганск — это ваш город. Вы его бомбили или нет?
Р.Цимбалюк: А вы не бомбили?
К.Затулин: Нет, не бомбили.
Р.Цимбалюк: То есть вы просто стреляли по украинским позициям из жилых районов…

5 162 6 29553 12.10
#слушать 49:20 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Российская настоящая журналистика заслужила эту премию Будем гордиться и Андреем Сахаровым, и Михаилом Горбачевым, и Дмитрием Муратовым — Нобелевскими лауреатами премии мира…

5 124 6 23986 08.10
Блоги

Ольга Романова глава правозащитной организации «Русь сидящая»

Нобелевская премия мира — это всегда про политику Если б я была Нобелевским комитетом, я бы дала в этом году премию Навальному. Если б я была Нобелевским комитетом, я бы наградила Муратова давным-давно…

5 87 6 16989 08.10
Блоги

Таня Фельгенгауэр журналист

Нобелевская премия мира как повод для массовой истерики (и зря) Наверное, логичнее было бы присудить премию редакции «Новой», а не только главному редактору. Журналисты газеты из года в год отстаивают справедливость, права человека, рискуют жизнью…

5 179 6 36606 08.10
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Как я реагирую на хейт, связанный с семьей Объяснить, что он мне родной папа, а не пресс-секретарь президента, объяснить, что вообще такое профессия пресс-секретаря, что я не имею отношения к поступкам или словам родителей, и тем более к чужим должностям…

5 155 6 32529 08.10

Популярное за неделю

Новости

Минздрав: медики фиксируют рост числа заболевших так называемым «молниеносным ковидом» При таком течение заболевания от появления первых симптомов до попадания в реанимацию может пройти всего 2-3 дня…

5 8 6 89788
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мне очень жаль, что эта премия не досталась Навальному. Но я счастлива, что ее получил Муратов. Но с чего вы взяли, что если бы не Муратов, ее дали бы Навальному?..

5 74 6 57050 09.10
#слушать 50:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира?
5 80 6 25409 08.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Третий уровень нищебродства успешно достигнут. Впереди четвёртый и пятый Лично я на небольшой свободный излишек прикупил гречки, риса, растительного масла, консервов, тростникового сахара, чтобы смягчить для своего кошелька очередное падение в пропасть инфляции…

5 111 6 149060 10.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Нобелем по морде Нобелем по морде Нобелевскую премию мира дали сопротивлению мракобесию и тупости режима, особо не вдаваясь в подробности фамилии. Просто фиксируя тот факт, что и мир, и цивилизация однозначно на стороне тех, кто доводит до исступления Соловьевых и Скабеевых…

5 96 6 121909 08.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9290239
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5051337

Сегодня в эфире