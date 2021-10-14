Госпитализация президента Чехии Милоша Земана связана с печеночной энцефалопатией.

О таком диагнозе чешского лидера сообщило сетевое издание «Деник Н». Его источники утверждают, что болезнь оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга и ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства. Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге, куда помещен глава государства, о диагнозе Земана не сообщают, ссылаясь на отсутствие согласия пациента. Премьер-министр Андрей Бабиш утверждает, что Земан, по его мнению, способен выполнять свои обязанности. 77-летний Земан был экстренно госпитализирован в минувшие выходные. В последние месяцы из-за невропатией ног он передвигался в инвалидной коляске.