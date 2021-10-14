Посольство Узбекистана в Москве сообщило о «миграционной амнистии» для 158 тыс. узбеков.

Этим гражданам ранее был запрещен въезд в страну. Как передает РБК, в дипмиссии уточнили, что об этом в ходе встречи с узбекской делегацией заявил первый замминистра внутренних дел России генерал-полковник Александр Горовой. Предоставленная «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов».
2021-10-14T01:10:21+03:00
2021-10-14T01:10:25+03:00
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01:10, 14 октября 2021
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