Посольство Узбекистана в Москве сообщило о «миграционной амнистии» для 158 тыс. узбеков.

Этим гражданам ранее был запрещен въезд в страну. Как передает РБК, в дипмиссии уточнили, что об этом в ходе встречи с узбекской делегацией заявил первый замминистра внутренних дел России генерал-полковник Александр Горовой. Предоставленная «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов».