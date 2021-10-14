Корабль ВМС Украины терпит бедствие в акватории Черного моря.

Как сообщается в ФБ ВСУ, ведется спасательная операция. К ней привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Как утверждает нардеп Михаил Забродский, повреждение получил корабль «Балта», судно потеряло ход, у него затоплено как минимум два отделения. О пострадавших сообщений не поступало.
2021-10-14T01:09:27+03:00
2021-10-14T01:09:31+03:00
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01:09, 14 октября 2021
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