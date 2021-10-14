Корабль ВМС Украины терпит бедствие в акватории Черного моря.

Как сообщается в ФБ ВСУ, ведется спасательная операция. К ней привлечены восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Как утверждает нардеп Михаил Забродский, повреждение получил корабль «Балта», судно потеряло ход, у него затоплено как минимум два отделения. О пострадавших сообщений не поступало.