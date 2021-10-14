Дмитрия Муратова не признают «иноагентом», если он не даст повода.

Об этом на энергетическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Главный редактор «Новой газеты» на днях получил Нобелевскую премию мира. По словам главы государства, вне зависимости от заслуг, каждый должен четко и ясно понимать, что нужно исполнять российские законы. Путин напомнил, что «иноагентам» не запрещается политическая и другая деятельность, но они должны зарегистрироваться в качестве таковых.