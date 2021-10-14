Житель подмосковного Раменского получил сообщение о подготовке вооруженных нападений на школы.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение было получено в соцсетях. Аналогичное предупреждение получили студентка Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне и учащийся Авиационного технического колледжа гражданской авиации в подмосковном Егорьевске. В настоящее время все сообщения проверяются.