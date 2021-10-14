Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Заседание проходило в отсутствие прессы и слушателей из-за карантинных ограничений.

О допросе и задержании Зуева стало известно 12 октября; По данным МВД, ректор «Шанинки» проходит подозреваемым по делу о хищении 21 млн руб. у Фонда новых форм развития образования. Уголовное преследование Зуева связано с делом экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, которую арестовали неделей ранее. В ОНК утверждают, что Зуев вины не признает.