Число жертв злоумышленника с луком в норвежском Конгсберге выросло до пяти.

Как сообщил представитель местной полиции, два человека пострадали, один из них полицейский. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются. По версии властей, он действовал в одиночку. Как заявила премьер-министр Эрна Сульберг, полиция контролирует ситуацию.