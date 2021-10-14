Число жертв злоумышленника с луком в норвежском Конгсберге выросло до пяти.

Как сообщил представитель местной полиции, два человека пострадали, один из них полицейский. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются. По версии властей, он действовал в одиночку. Как заявила премьер-министр Эрна Сульберг, полиция контролирует ситуацию.
2021-10-14T01:04:53+03:00
2021-10-14T01:04:58+03:00
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01:04, 14 октября 2021
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