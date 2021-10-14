В десяти московских школах с сегодняшнего дня будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус

В десяти московских школах с сегодняшнего дня будет организовано бесплатное экспресс-тестирование учащихся на коронавирус. Школьники будут сдавать тест раз в две недели.

Введение этой практики связано с увеличением количества заболевших среди несовершеннолетних. Об этом сказала заместитель столичного мэра Анастасия Ракова. Она отметила, что дети в последнее время заражаются ковидом чаще взрослых, но переносят заболевание без симптомов. При анонсировании этой процедуры Ракова ссылается на европейский опыт. Подобная практика широко распространена, например, в Германии и Великобритании. В Москве, по её словам, это может помочь избежать перевода школьников на дистанционное обучение. Ракова говорит, что тест – это лишь условность. Положительный результат не говорит о том, что ребенок наверняка заболел. В этом случае учащихся будут направлять в поликлинику, где им проведут полноценное обследование, поэтому никакого письменного согласия от родителей на процедуру не требуется. А те ученики, которые не хотят делать тесты в школе, могут предъявить справку из поликлиники.

С начала этой недели в МФЦ по всей столице заработали бесплатные пункты тестирования на короновирус.